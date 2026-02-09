Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • यूपी विधानमंडल बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, कड़े सुरक्षा इंतजाम; भारी पुलिस बल तैनात

यूपी विधानमंडल बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, कड़े सुरक्षा इंतजाम; भारी पुलिस बल तैनात

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Feb, 2026 11:27 AM

up legislative assembly budget session begins

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। सत्र के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। सत्र के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद परिसर सहित आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। किसी भी तरह के अनधिकृत धरना-प्रदर्शन पर सख्त नजर रखी जाएगी।

कड़े सुरक्षा इंतजाम 
विधानभवन क्षेत्र को सुरक्षा की द्दष्टि से चार जोन और दस सेक्टर में विभाजित किया गया है, ताकि हर गतिविधि पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ यातायात को सुचारु रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को भी तैनात किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑडर्र) बबलू कुमार ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। 


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!