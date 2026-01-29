Main Menu

  • अपर्णा-प्रतीक में हुई सुलह; बांहों में बांहे डालकर मुस्कुराते दिखे पति-पत्नी, कही ये बातें...

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Jan, 2026 10:55 AM

aparna and pratik reconcile the couple is seen smiling

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी व भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के वैवाहिक जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी व भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के वैवाहिक जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर तलाक और आपसी तनाव को लेकर वायरल पोस्टों के बीच प्रतीक यादव ने एक नई पोस्ट साझा कर सुलह की जानकारी दी है। 

'सब अच्छा है...'
बुधवार को इंस्टाग्राम अकाउंट ‘iamprateekyadav' से साझा किए गए ताजा संदेश में प्रतीक यादव ने लिखा 'सब अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल/प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का परिवार हैं।' इस पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद अब सुलझ गया है।


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prateek Yadav (@iamprateekyadav)

प्रतीक ने कही थी तलाक की बात
गौरतलब है कि इससे पहले इसी अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें वैवाहिक तनाव और तलाक की बात कही गई थी। उस पोस्ट में अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे और जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया गया था। हालांकि उन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी थी, जबकि अपर्णा यादव की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब नई पोस्ट के जरिए रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर भी माहौल बदला नजर आ रहा है। यूजर्स इस कदम का स्वागत करते हुए परिवार के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। 
 

