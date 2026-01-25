Main Menu

CM Yogi ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए शत-प्रतिशत मतदान का आह्वान किया, एक्स पर लिखा- वोट हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी मतदाताओं को बधाई दी तथा आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान के प्रति जन-जागरण हेतु संकल्पित होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी मतदाताओं को बधाई दी तथा आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान के प्रति जन-जागरण हेतु संकल्पित होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘देश व प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस' की हार्दिक बधाई।'' उन्होंने कहा, ‘‘मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रीय कर्तव्य है। 

यह जनभागीदारी का सर्वोच्च पर्व है।'' योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘आपका एक वोट राष्ट्र के भविष्य, समाज की प्रगति और लोकतंत्र की स्थिरता का आधार है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आइए, आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान के प्रति जन-जागरण हेतु संकल्पित हों।'' भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य चुनाव व्यवस्था के प्रति नागरिकों को जागरूक करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
 

