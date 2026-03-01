CM Yogi से मिलीं अर्जुन अवॉर्डी शीतल देवी और महिला तीरंदाजी टीम, प्रदेश के मुखिया ने पीठ थपथपाकर  बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की सदस्यों ने शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की सदस्यों ने शनिवार को मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश की अनेक नामचीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।



शनिवार को मुलाकात के दौरान पैरा-तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी समेत सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिह्न प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलम्पिक में अपने पैर से निशाना लगाकर पदक जीतने वाली इस महान खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने टीम की अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान किया।

