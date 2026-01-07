Main Menu

  • हाईवे पर हड़कंप! मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार ने सरकारी बस को मारी टक्कर, गाड़ी से व्हाइट क्रिस्टल-सिरिंज बरामद

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान की कार ने सड़क किनारे खड़ी एक सरकारी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने फरमान को हिरासत...

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान की कार ने सड़क किनारे खड़ी एक सरकारी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उसकी कार से व्हाइट क्रिस्टल और एक सिरिंज भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, फरमान तेज रफ्तार में कार चला रहा था और नियंत्रण खोने के बाद उसकी गाड़ी नेशनल हाईवे-24 पर खड़ी सरकारी बस से जा टकराई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फरमान को हिरासत में ले लिया।

यह हादसा तिलहर थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक, सीतापुर डिपो की सरकारी बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार खुद फरमान चला रहा था, जो विदेश में पढ़ाई करता है और इन दिनों छुट्टियों में भारत आया हुआ है। फरमान के पिता मौलाना तौकीर रजा फिलहाल जेल में बंद हैं।

नशे में होने की आशंका
हादसे के बाद जब पुलिस ने फरमान के बैग की तलाशी ली तो उसमें से व्हाइट क्रिस्टल नाम का नशीला पदार्थ और एक सिरिंज मिली। पूछताछ में फरमान ने पुलिस को बताया कि व्हाइट क्रिस्टल उसी का है और वह इसका इस्तेमाल करता है। पुलिस को आशंका है कि वह नशे का आदी हो सकता है और सिरिंज के जरिए इस पदार्थ का सेवन करता है। हालांकि, बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा आधा ग्राम से भी कम बताई जा रही है, लेकिन पुलिस का मानना है कि हादसे के समय फरमान नशे के प्रभाव में हो सकता है। इसी वजह से उसकी कार तेज रफ्तार में खड़ी बस से टकराई। फिलहाल, पुलिस ने फरमान का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि यह साफ हो सके कि हादसे के वक्त वह नशे में था या नहीं। शाहजहांपुर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर की जाएगी।

क्या होता है व्हाइट क्रिस्टल?
व्हाइट क्रिस्टल कोई आधिकारिक मेडिकल या वैज्ञानिक शब्द नहीं है। यह नाम आमतौर पर ड्रग मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह सफेद रंग का क्रिस्टल जैसा नशीला पदार्थ होता है, जिसे सिरिंज, सूंघकर या अन्य तरीकों से लिया जाता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

