Viral Video: मंदिर में घुसा चोर; दानपात्र  में रखी सारी नकदी लेकर हुआ फरार, वीडियो हो रहा वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Jan, 2026 01:56 PM
अमरोहा: यूपी के अमरोहा में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक चोर मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुसने के बाद उसने दानपात्र को निशाना बनाया और उसमें रखी सारी नकदी चुराकर ले गया। उसने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना
जानकारी के मुताबिक, यह घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की पॉश अमरोहा ग्रीन कॉलोनी स्थित एक मंदिर में हुई। एक अज्ञात चोर मंदिर में घुसा और दानपात्र को निशाना बनाते हुए उसमें रखी नकदी चुराते हुए साफ कर गया। ये पूरी घटना मंदिर में सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
देखिए वायरल वीडियो...
जांच में जुटी पुलिस
जानकारी पर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की पहचान करने में जुट गई।