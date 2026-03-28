यूपी बनेगा ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र, अखिलेश बोले-7 में से 6 नये एयरपोर्ट हुए बंद... पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 28 Mar, 2026 08:41 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए इसे 'नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान' बताया।
1-यूपी बनेगा ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए इसे 'नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान' बताया।
2- '7 में से 6 नये एयरपोर्ट हुए बंद... घास हटवाकर ये भी तो देख लो', Noida International Airport के उद्धघाटन पर बोले Akhilesh Yadav
समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में जिन सात हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया,
3- 'मुझे कार में खींचा और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया...' महिला कॉन्स्टेबल ने हेड कॉन्स्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप
नोएडा से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला सिपाही ने एक हेड कॉन्स्टेबल पर अगवा कर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया है।
4- भारत देशवासियों के भरोसे पूरी शक्ति से पश्चिम एशिया संकट का मुकाबला कर रहा: PM Modi
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है और भारत देशवासियों के भरोसे के साथ इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है।
4- बिजली उपभोक्ताओं को झटका: अप्रैल में महंगी होगी बिजली! फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर करीब 142 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
5- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, विश्वास की नई पहचान बनकर उभरा : पंकज चौधरी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास,
6- UP Weather: यूपी में 29 मार्च से एक अप्रैल तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट किया
उत्तर प्रदेश में 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
7- सोता रहा स्टाफ, दर्द से तड़पती रही गर्भवती- सीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है।
8- सैनिकों के सम्मान में Indian Railways का बड़ा कदम, एसी कोच में देगा मुफ्त यात्रा की सुविधा!
देश के वीर सैनिकों के सम्मान में भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है।
9- SIR In UP: 3.26 करोड़ मतदाताओं की जांच पूरी, 10 अप्रैल को होगा फाइनल वोटर सूची का प्रकाशन
निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
10- विकास की ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत, प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना का हिस्सा: मुख्यमंत्री योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ..
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