बिजली उपभोक्ताओं को झटका: अप्रैल में महंगी होगी बिजली! फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर करीब 142 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर करीब 142 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

मार्च में मिली राहत, अप्रैल में खत्म

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, मार्च माह में फ्यूल सरचार्ज में 2.42 प्रतिशत की कमी की गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये की राहत मिली थी। लेकिन अब अप्रैल में यह राहत खत्म होती नजर आ रही है।

जनवरी 2026 का सरचार्ज अब जोड़ा जाएगा

पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जनवरी 2026 के लिए निर्धारित फ्यूल सरचार्ज को अप्रैल 2026 के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। इसकी दर 2.14 प्रतिशत तय की गई है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल

विद्युत उपभोक्ता परिषद ने फ्यूल सरचार्ज वसूली के फार्मूले पर सवाल उठाए हैं और विद्युत नियामक आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है। परिषद का कहना है कि बिलिंग प्रक्रिया और वसूली के तरीके में पारदर्शिता की कमी है।

51 हजार करोड़ सरप्लस का दावा

अवधेश कुमार वर्मा ने दावा किया कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस है। ऐसे में हर महीने फ्यूल सरचार्ज वसूलना पूरी तरह अनुचित है। उपभोक्ता परिषद ने फरवरी माह में हुई कथित अधिक वसूली के मामलों को भी उठाया है और इस पूरे सिस्टम की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव

इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में इजाफा होना तय है, जिससे पहले से ही महंगाई झेल रहे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है।

