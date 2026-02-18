PUBG वाली प्रेम कहानी में नया मोड़: पाकिस्तान से आई सीमा हैदर छठी बार बनीं मां, जानें फिर अस्पताल से कहां गईं?

Noida News: पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा का कारण कोई विवाद नहीं, बल्कि उनके घर आई नन्ही खुशी है। सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। इसके साथ ही सीमा अब 6 बच्चों की...

Noida News: पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा का कारण कोई विवाद नहीं, बल्कि उनके घर आई नन्ही खुशी है। सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। इसके साथ ही सीमा अब 6 बच्चों की मां बन गई हैं।

जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ

अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डिलीवरी के बाद सीमा और उनके नवजात बेटे की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ रबूपुरा स्थित अपने निवास पर सुरक्षित पहुंच गई हैं। घर पहुंचते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया है और पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर है।

सचिन मीणा के साथ यह दूसरा बच्चा

सीमा हैदर साल 2023 से रबूपुरा में सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। आपको बता दें कि करीब 11 महीने पहले सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया था, और अब यह उनका सचिन के साथ दूसरा बच्चा है। सीमा के 4 बच्चे उनके पहले पति गुलाम हैदर से हैं, जो उनके साथ ही भारत आए थे।

पबजी (PUBG) से शुरू हुआ था प्रेम का सफर

सीमा और सचिन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। साल 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय दोनों की जान-पहचान हुई। मार्च 2023 में दोनों ने नेपाल के एक मंदिर में शादी करने का दावा किया। मई 2023 में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते बस के जरिए भारत (रबूपुरा) पहुंचीं।

कानूनी प्रक्रिया और नागरिकता की मांग

सीमा हैदर के भारत आने के बाद काफी विवाद भी हुआ था। जुलाई 2023 में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। फिलहाल सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगा रखी है और वह खुद को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाल चुकी हैं।