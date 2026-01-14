Main Menu

UP में नहीं रुक रही धर्मांतरण की साजिश! हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बिछाया खौफनाक जाल, पादरी समेत 3 को जेल

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 09:56 AM

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया थाना पुलिस ने लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मंगलवार को तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभिषेक प्रताप अजय...

कन्नौज : उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया थाना पुलिस ने लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मंगलवार को तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभिषेक प्रताप अजय ने बताया कि आरोपी करसाह गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बहला-फुसलाकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में बिना अनुमति के एक चर्च का निर्माण भी किया गया है। 

पुलिस के अनुसार, तिर्वा थाना क्षेत्र के लोहामड़ गांव के निवासी अन्नू बाबू ने आठ दिसंबर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर, ठठिया थाना क्षेत्र के करसाह गांव के निवासी पन्नालाल, विद्यासागर और उमाशंकर दोहरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को थाना क्षेत्र के खैरनगर नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित बड़ी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है। 

यह भी पढ़ें : 'पिछली सरकारें जो नहीं कर पाईं, BJP ने दो साल में कर दिखाया', गोरखपुर महोत्सव से CM Yogi की चेतावनी; बोले- महिलाओं पर अपराध, यमराज से मुलाकात 

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं भयमुक्त वातावरण में शिक्षण संस्थान और बाजार जा सकें तथा चेतावनी दी कि अगर किसी गुंडे ने दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर उसकी मुलाकात यमराज से होगी। गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हर नौजवान को रोजगार, किसान को सम्मान और हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है ... पढ़ें पूरी खबर ..... 

 

