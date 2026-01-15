बॉयफ्रेंड के संग होटल में रंगरेलिया मना रही थी पत्नी! पीछे से पहुंच गया पति...

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शक की बुनियाद पर पति ने अपनी पत्नी का पीछा किया और अंततः उसे एक युवक के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। यह पूरा घटनाक्रम इतना नाटकीय था कि पुलिस को देखकर...

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शक की बुनियाद पर पति ने अपनी पत्नी का पीछा किया और अंततः उसे एक युवक के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। यह पूरा घटनाक्रम इतना नाटकीय था कि पुलिस को देखकर प्रेमी जान बचाने के लिए बेड के नीचे जा छिपा।

शक से शुरू हुई कहानी, होटल में खुला राज

घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास स्थित कर्मा होटल की है। 11 जनवरी को पति को पत्नी की गतिविधियों पर पहले से संदेह था। जब पत्नी होटल में एक युवक के साथ पहुंची, तो पति ने उसका पीछा करते हुए पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के साथ पति जब होटल के कमरे में पहुंचा, तो वहां अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस देखकर प्रेमी बेड के नीचे छिपा

कमरे में पुलिस की एंट्री होते ही पत्नी का कथित प्रेमी घबरा गया और सीधे बेड के नीचे छिप गया। हालांकि, पुलिस ने तलाशी लेकर उसे बाहर निकाल लिया। इस दौरान होटल के कमरे और गलियारे में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पति ने बताया कि उस पर पत्नी ने फर्जी केस दहेज उत्तपीड़न का किया था। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से सुलह समझोता हुआ था। लेकिन पत्नी न तो तलाक रही न ही सही से रह रही है। तलाक के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है।

पत्नी के तीखे बोल: ‘मेरे लिए मर चुका है’

पति के विरोध करने पर पत्नी ने उल्टा आक्रामक रुख अपना लिया। महिला ने पुलिस और मौजूद लोगों के सामने कहा कि वह दो साल से पति के साथ नहीं रह रही है। उसने कहा, “ये मेरे लिए मर चुका है, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूं।” पत्नी के इस बयान से माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

तीन साल पहले हुई थी शादी, पहले भी विवाद

पति ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही रिश्तों में खटास आ गई। साल 2023 में पत्नी ने पति के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था, जो बाद में समझौते से निपट गया। रिश्ते को बचाने के लिए पति पत्नी के साथ सीपरी बाजार में उसके मामा के घर रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर हालात बिगड़ गए।

पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया

हंगामे की सूचना पर नवाबाद थाना पुलिस ने पति, पत्नी और प्रेमी—तीनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।