  • बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को लगवाया ठिकाने, इश्क में अंधी महिला ने खुद ही मिटा दिया सिंदूर

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Jan, 2026 07:29 PM

अमरोहा (मौo आसिफ): जनपद के मण्डी धनौरा थाना क्षेत्र में सामने आई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 22 घंटे में सुलझा लिया है। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और वारदात को हादसे का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने पत्नी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रेलवे ट्रैक पर मिला था शव
14 जनवरी की सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि नौगावां रेलवे फाटक से धनौरा की ओर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जहां मृतक की पहचान टिंकु निवासी मोहल्ला अट्टा, मण्डी धनौरा के रूप में हुई।

पोस्टमार्टम से हुआ हत्या का खुलासा
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें मौत का कारण गला घोंटकर दम घुटना पाया गया। इसके बाद यह साफ हो गया कि मामला दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का है।

पत्नी के अवैध संबंध बने हत्या की वजह
मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस को अहम सुराग मिले। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी संगीता के शादी से पहले से ही नरसिंह देव निवासी चांदपुर के साथ प्रेम संबंध थे, जो शादी के बाद भी जारी रहे।

शराब पिलाकर रची गई हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार 13 और 14 जनवरी की रात दोनों आरोपियों ने साजिश के तहत टिंकु को शराब पिलाई। नशे की हालत में उसे रेलवे ट्रैक तक ले जाया गया, जहां गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ट्रैक पर छोड़ दिया गया ताकि मामला ट्रेन हादसा प्रतीत हो।

हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पत्नी संगीता और उसके प्रेमी नरसिंह देव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

 पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 22 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा कर एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है, बल्कि अपराधियों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून से बचना आसान नहीं है।

 

 

