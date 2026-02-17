सजा देने के बहाने प्रिंसिपल छूता था प्राइवेट पार्ट! छात्रों के आरोपों पर भड़के अभिभावक

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने अभिभावकों और समाज को झकझोर कर रख दिया है। खूंटा खेड़ा गांव स्थित सेंट फ्रांसीसी स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ पर नाबालिग छात्रों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने का गंभीर...

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने अभिभावकों और समाज को झकझोर कर रख दिया है। खूंटा खेड़ा गांव स्थित सेंट फ्रांसीसी स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ पर नाबालिग छात्रों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधानाचार्य 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को सजा देने के बहाने उनके प्राइवेट को छूता था। बच्चों द्वारा यह बात घर पर बताने के बाद परिजन स्कूल पहुंचे और मामले की शिकायत की।



पिटाई का वीडियो वायरल

इसी दौरान कुछ अभिभावक आक्रोशित हो गए और प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की घटना भी सामने आई। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों की ओर से थाना भोट में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाचार्य को हिरासत में ले लिया है।



मामले की जांच में जुटी पुलिस

रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक पर बच्चों के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।