Gold Silver Price Crash: फिर औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप, देखें 10 ग्राम गोल्ड के ताजा भाव

Gold Silver Price Crash: देश के सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। सोना और चांदी दोनों के दाम कमजोर रहे, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच सतर्कता का माहौल देखा गया। खुदरा बाजार से लेकर मल्टी कमोडिटी...

Gold Silver Price Crash: देश के सर्राफा बाजार में आज कीमती धातुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। सोना और चांदी दोनों के दाम कमजोर रहे, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच सतर्कता का माहौल देखा गया। खुदरा बाजार से लेकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक नरमी का रुख बना रहा।



सोने की कीमतों में गिरावट (Gold Silver Price Crash)

खुदरा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,450 रुपये टूटकर 1,55,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो करीब 0.93 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,148 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता देखा गया।



चांदी में बड़ी नरमी

999 फाइन चांदी की कीमत 2,37,880 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। बीते कारोबारी दिन की तुलना में इसमें 8,180 रुपये यानी 3.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। पिछले एक सप्ताह में चांदी करीब 9.81 फीसदी कमजोर हुई है, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है।

यह भी पढ़ें : UP में महाधोखा! विदाई से पहले खुला दूल्हे का ऐसा राज, सच्चाई जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन, शादी में पहुंचे किन्नर अपने साथ ले गए....



लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न

हालिया गिरावट के बावजूद, पिछले एक साल में कीमती धातुओं ने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न दिया है। एक वर्ष पहले 24 कैरेट सोना 84,880 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,55,070 रुपये हो गया है- यानी करीब 82.69 फीसदी की बढ़त। इसी अवधि में चांदी 95,980 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 2,37,880 रुपये प्रति किलो पर पहुंची, जो लगभग 147.84 फीसदी की तेजी को दर्शाता है।



MCX और वैश्विक बाजार का रुख

MCX पर सोना 1,54,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 1,140 रुपये की गिरावट देखी गई। वहीं चांदी 2,36,853 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर सोना 5,010.80 डॉलर प्रति औंस और चांदी 75.26 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड करती दिखी, जहां भी दबाव का रुख कायम रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों, डॉलर की चाल और निवेशकों की मुनाफावसूली जैसी वजहों से कीमती धातुओं में यह उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों को अल्पकालिक अस्थिरता के बीच संतुलित रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है।