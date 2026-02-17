Main Menu

  • पाकिस्तान को हार का मजा चखाने के बाद आपस में ही लड़ बैठी Team India, इस क्रिकेटर का हुआ ऐसा बुरा हाल .....

Edited By Purnima Singh,Updated: 17 Feb, 2026 02:28 PM

tension on the field after the india pakistan match

कोलंबो में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-प्रोफाइल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 61 रन की निर्णायक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर आठ चरण के लिए अपना स्थान मजबूत कर लिया, जबकि टूर्नामेंट इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नौ...

UP Desk : कोलंबो में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-प्रोफाइल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर 61 रन की निर्णायक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सुपर आठ चरण के लिए अपना स्थान मजबूत कर लिया, जबकि टूर्नामेंट इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नौ में से आठवीं जीत हासिल की। 

मुकाबले का हाल
ICC Men's T20 World Cup 2026 के तहत खेले गए इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संतुलित प्रदर्शन किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम ने पाकिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ा। 61 रन का अंतर टूर्नामेंट में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हारों में शामिल हो गया।

मैच के बाद चर्चा में रहा पल
जीत के बावजूद मैच खत्म होते ही एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। आखिरी विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को टीम के साथी कुलदीप यादव के साथ बातचीत के दौरान नाराजगी जताते देखा गया। खिलाड़ियों के पारंपरिक हाथ मिलाने के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हार्दिक कुलदीप की ओर इशारा करते नजर आए।

साथी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया
वीडियो में तिलक वर्मा असहज दिखे, जबकि रिंकू सिंह ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद कुलदीप और कप्तान सूर्यकुमार के बीच भी तीखी बातचीत की झलक दिखाई दी, जिससे टीम के भीतर मनमुटाव की अटकलें तेज हो गईं।

कैच ड्रॉप बना वजह?
विश्लेषकों के मुताबिक, यह तनाव आखिरी ओवर की एक घटना से जुड़ा हो सकता है। हार्दिक के ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने शॉट खेला, जिसे आर प्रेमदासा स्टेडियम की बाउंड्री पर कुलदीप यादव ने पकड़ने की कोशिश की। गेंद हाथ में आने के बावजूद फिसल गई और छह रन के लिए चली गई। यह पाकिस्तान की पारी का अंतिम चरण था।

आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
हालांकि, भारतीय टीम प्रबंधन या खिलाड़ियों की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जीत के बाद मैदान पर दिखे इस पल ने फैंस और क्रिकेट पंडितों के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी है। भारत की जीत ने जहां अंकतालिका में उसकी स्थिति मजबूत की, वहीं मैच के बाद का यह दृश्य टीम की एकजुटता पर सवाल खड़े करने लगा है। अब सबकी नजरें टीम की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अगले मुकाबले पर टिकी हैं।

