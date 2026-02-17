Main Menu

  • Silver Price Crash: चांदी ऑल-टाइम हाई से ₹1.90 लाख सस्ती हुई, अभी और गिरेंगे दाम! जानें 1 kg सिल्वर का ताजा रेट

Edited By Purnima Singh,Updated: 17 Feb, 2026 04:28 PM

silver price crash

Silver Price Crash: कीमती धातुओं के बाजार में 17 फरवरी को तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच सतर्कता बढ़ गई है। घरेलू वायदा बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार तक चांदी...

Silver Price Crash: कीमती धातुओं के बाजार में 17 फरवरी को तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच सतर्कता बढ़ गई है। घरेलू वायदा बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार तक चांदी पर दबाव साफ नजर आया।

MCX पर चांदी टूटी (Silver Price Crash)
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का भाव पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 प्रतिशत गिरकर ₹2,35,208 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों का असर वायदा कीमतों पर दिखा।

दिल्ली सराफा बाजार में नरमी
दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी ₹13,500 या 5.03 प्रतिशत टूटकर ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम पर आ गई। उल्लेखनीय है कि जनवरी में चांदी ₹4 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर चुकी थी, जिसके बाद अब कीमतों में तेज करेक्शन देखा जा रहा है।

प्रमुख शहरों में चांदी के भाव
दिल्ली: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
मुंबई: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
अहमदाबाद: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
चेन्नई: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
कोलकाता: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
हैदराबाद: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
जयपुर: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
भोपाल: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
लखनऊ: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम
चंडीगढ़: ₹2,68,000 प्रति किलोग्राम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव
वैश्विक हाजिर बाजार में चांदी 3.2 प्रतिशत गिरकर $74.50 प्रति औंस पर आ गई। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक, 2026 में चांदी की औसत कीमत $81 प्रति औंस तक पहुंच सकती है, हालांकि यह अनुमान वैश्विक मांग, डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

आगे की दिशा पर नजर
विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह सोने-चांदी में और उतार-चढ़ाव संभव है। निवेशक अमेरिकी महंगाई दर, GDP, श्रम बाजार के आंकड़े और Federal Open Market Committee (FOMC) की बैठक के मिनट्स पर फोकस कर रहे हैं। बुलियन बाजार में फिलहाल स्पष्ट ट्रेंड का अभाव है, और निवेशक नए फंडामेंटल ट्रिगर्स की प्रतीक्षा में हैं।

