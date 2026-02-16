कक्षा 10 की छात्रा को सहेली ने घर बुलाकर नशा दिया, भाई ने किया दुष्कर्म – वीडियो बनाकर दी धमकी, आरोपी फरार!

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। कक्षा 10 की एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। कक्षा 10 की एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि इस कथित घटना में उसकी सहेली और उसके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा घटनाक्रम?

परिजनों के अनुसार, रविवार को स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित था। छात्रा कार्यक्रम में भाग लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की। कुछ समय बाद, पड़ोस के गांव का एक युवक, जिसे छात्रा की सहेली का भाई बताया जा रहा है, उसे बाइक से घर छोड़ गया।

घर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि छात्रा की तबीयत सामान्य नहीं थी। वह बेहद सुस्त और असहज लग रही थी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया, तब उसने परिवार को कथित घटना की जानकारी दी।

पीड़िता के आरोपों के मुताबिक उसकी सहेली ने उसे बहाने से अपने घर बुलाया। वहां उसे कथित रूप से नशीला पदार्थ पिलाया गया। इसके बाद सहेली के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई, जिससे वह भयभीत हो गई और तुरंत किसी को नहीं बता सकी।

पुलिस की कार्रवाई

परिवार ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। मामला POCSO Act के तहत पंजीकृत किया गया है, जो नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

बताया जा रहा है कि आरोपित युवक और उसके परिजन घटना के बाद से घर पर नहीं मिले। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।