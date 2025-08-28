Main Menu

Breaking


  • 15 साल की उम्र में बना 'अब्दुल्ला', बहन का निकाह भी कराया...सदमे से पिता की मौत हो गई

Edited By Imran,Updated: 28 Aug, 2025 05:38 PM

the game of religious conversion in bareilly a 15 year old became abdullah

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर से धर्म परिर्वतन का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर ब्रिजपाल नामक युवक इसका शिकार हो गया। बृजपाल ने अपने साथ साथ अपनी मां और बेहन का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार अब इस्लाम...

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर से धर्म परिर्वतन का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर ब्रिजपाल नामक युवक इसका शिकार हो गया। बृजपाल ने अपने साथ साथ अपनी मां और बेहन का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार अब इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि लालच, भ्रम और मानसिक दबाव के चलते यह कदम उठाया गया है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के थाना सुभाष नगर क्षेत्र का है। करेली गांव रहने वाला बृजपाल करीब 8-10 साल पहले महज 15 साल की उम्र में अपना नाम बदलकर 'अब्दुल्ला' रख लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया था। परिवारवालों ने बताया कि बृजपाल एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था, जहां उसकी दोस्ती कुछ मुस्लिम युवकों से हो गई. धीरे-धीरे वे उसे इस्लाम की किताबें पढ़ाने लगे और इस्लाम की खूबियां गिनाने लगे। एक दिन वह बिना बताए पुणे चला गया और लौटकर खुद को ‘अब्दुल्ला’ बताते हुए कहने लगा कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है।

पिता की सदमें से मौत
बृजलाल के इस कारनामें से उसके परिवार में तनाव बढ़ने लगा और इसी तनाव ने उसके पिता की जान ले ली। दरअसल, सदमा लगने की वजह से उसकी पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद माता पर दबाव बनाया जिसके उन्होंने ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।

बहन की शादी मुस्लिम से कराया
इतना ही नहीं बृजपाल की बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने शादी तुड़वाकर फिर से मुस्लिम युवक के साथ निकाह करा दिया। बताया जा रहा है कि मस्जिद के लोगों ने इस कार्य में पूरा साथ दिया। बता दें कि जब परिवार के अन्य सदस्यों और मोहल्लेवालों ने विरोध किया तो बृजपाल ने अपना मकान बेच दिया और मुस्लिम बस्ती में जाकर बस गया। फिलहाल घर पर ताले लगे हैं और परिवार लापता है। परिजनों का कहना है कि उसे खेती, मकान और पैसों का लालच देकर बहकाया गया था।

