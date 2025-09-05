Main Menu

  • बाराबंकी में टूटी दोस्ती की डोर! तालाब में एक साथ समा गए दो जिगरी यार, घटना से गांव में पसरा मातम

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Sep, 2025 12:21 AM

the bond of friendship broke in barabanki two close friends drowned in pond

जिले में देवा थाना क्षेत्र के टेराकला गांव में गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक तालाब में डूबकर लापता हो गए। अचानक ग्रामीणों ने तालाब किनारे चीखें सुनीं तो अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो युवक पानी में डूबते-सम्भलते मदद की...

Barabanki News: जिले में देवा थाना क्षेत्र के टेराकला गांव में गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक तालाब में डूबकर लापता हो गए। अचानक ग्रामीणों ने तालाब किनारे चीखें सुनीं तो अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो युवक पानी में डूबते-सम्भलते मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों गहरे पानी में समा गए।
PunjabKesari
दोनों की जिंदगी एक साथ तालाब की गहराई में खत्म
ग्रामीणों के अनुसार डूबने वाले दोनों युवक पक्के दोस्त थे। मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ अली उर्फ चांद बाबू (24) पुत्र वारिस अली और अंशू (20) पुत्र संजू प्रजापति के रूप में हुई है। एक मुस्लिम परिवार का सहारा और एक प्रजापति परिवार की इकलौती उम्मीद—दोनों की जिंदगी एक साथ तालाब की गहराई में खत्म हो गई। गांव में बताया जा रहा है कि दोनों युवक नाव लेकर तालाब की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। संतुलन खोने के बाद दोनों युवक गहराई में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि मौके पर मौजूद लोग मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका।
PunjabKesari
माताओं की चीखें, बहनों और परिजनों का विलाप सुनकर हर किसी की आंखें नम
हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। घरों में माताओं की चीखें, बहनों और परिजनों का विलाप सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव के लोग स्तब्ध हैं कि कुछ ही पलों में दो होनहार नौजवान इस तरह मौत की आगोश में कैसे समा गए। घटना की सूचना मिलते ही देवा थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई। देर रात तक दोनों युवकों की खोजबीन जारी रही लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तालाब किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा रहे और बेचैनी, मायूसी उनके चेहरों पर साफ झलकती रही। गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद सिर्फ सन्नाटा और शोक पसरा हुआ है।

