Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सरेराह प्रधानपति 'सद्दाम हुसैन' की दबंगई का नंगा नाच, दलितों को दी तालिबानी सजा, पिटाई का रोंगटे खड़े करने वाला Video Viral; आरोपी पर दर्ज हैं गौ-तस्करी के मुकदमे

सरेराह प्रधानपति 'सद्दाम हुसैन' की दबंगई का नंगा नाच, दलितों को दी तालिबानी सजा, पिटाई का रोंगटे खड़े करने वाला Video Viral; आरोपी पर दर्ज हैं गौ-तस्करी के मुकदमे

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 06:00 PM

talibani punishment given to dalits

यूपी के कौशांबी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जहां किशनपुर अंबारी ग्राम प्रधानपति सद्दाम हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर बीच चौराहे पर दलित युवकों की डंडे से पिटाई कर दी .....

कौशांबी (कुलदीप द्विवेदी) : यूपी के कौशांबी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जहां किशनपुर अंबारी ग्राम प्रधानपति सद्दाम हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर बीच चौराहे पर दलित युवकों की डंडे से पिटाई कर दी। बेरहमी से की गई पिटाई में एक युवक की हालत गंभीर हो गई है। घायल को सराय अकिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

सद्दाम हुसैन पर पहले से दर्ज हैं गौ-तस्करी सहित कई गंभीर मुकदमे 
मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे का है। जहां किशनपुर अंबारी ग्राम प्रधानपति सद्दाम हुसैन की अपने गुर्गों के साथ युवकों की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधानपति सद्दाम हुसैन पर पहले से ही गौ-तस्करी सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

घटना से इलाके में सनसनी 
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दबंग ग्राम प्रधानपति के पिता को युवकों से धक्का लग गया था। जिसके बाद कुछ बहस भी हुई थी। पिता ने यह बात अपने दबंग बेटे सद्दाम को बताई तो वह अपने गुर्गों के साथ पहुंचा गया और युवकों की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर तत्काल थाना अध्यक्ष को मामले की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही तहरीर लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!