सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को दी नई दिशा: सीएम योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नयी दिशा दी।



‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘भारत माता के सच्चे सपूत, ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' महाघोष के प्रणेता 'नेताजी' ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर आजादी के आंदोलन को नयी दिशा दी। आपका शौर्य, पराक्रम एवं मां भारती की नि:स्वार्थ आराधना वंदनीय है।''

'नेताजी' की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि

सीएम योगी ने कहा, ‘‘ऐसे महान राष्ट्र आराधक 'नेताजी' सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को 'पराक्रम दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!'' स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था।

