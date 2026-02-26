होली से पहले सख्त हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग, मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन

आगामी होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सिकन्द्राबाद तहसील क्षेत्र में स्थित फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पर छापेमारी कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए।

बुलंदशहर: आगामी होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सिकन्द्राबाद तहसील क्षेत्र में स्थित फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पर छापेमारी कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए।



छापेमारी के दौरान भंडारित पतंजलि ब्रांड गाय का घी, चिली सॉस, मल्टी सोर्स खाद्य तेल (पंसारी ब्रांड), एपिस हिमालय ब्रांड शहद और कच्ची घानी सरसों तेल सहित कुल पांच नमूने लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि जनवरी माह में यहां से संग्रहित पतंजलि घी के नमूने का बिल उपलब्ध नहीं कराया गया।



इसके अलावा एक अन्य टीम ने तहसील प्रशासन के साथ शिकारपुर कस्बे में भी छापेमार कार्रवाई की। दोनों स्थानों से कुल 09 नमूने एकत्रित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



विनीत कुमार, सहायक खाद्य आयुक्त, बुलंदशहर ने बताया कि होली के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

