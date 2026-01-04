रिश्तों की मर्यादा तार-तार! ससूर की बाहों में लिपटी रही बहू, नजारा देख शर्म से झुक गए परिजन

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से रिश्तों की मर्यादा को सवालों के घेरे में डालने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता का अपने ससुर के एक सहयोगी से प्रेम संबंध उजागर होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामला तब सामने आया जब प्रेमी युवक देर रात...

महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से रिश्तों की मर्यादा को सवालों के घेरे में डालने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता का अपने ससुर के एक सहयोगी से प्रेम संबंध उजागर होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामला तब सामने आया जब प्रेमी युवक देर रात बहू से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

आरोपी का ससूर के घर था आना जाना

घटना सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती के ससुर और युवक एक ही स्थान पर साथ काम करते थे। इसी दौरान युवक का ससुर के घर आना-जाना बढ़ा। एक मुलाकात के दौरान युवक की नजर बहू पर पड़ी और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई।



मोबाइल नंबर से शुरू हुई बातचीत, प्रेम संबंधों में बदली

जानकारी के अनुसार, युवक ने किसी तरह ससुर के मोबाइल से बहू का नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई, जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल गई। इसी सिलसिले में युवक रात के अंधेरे में बहू से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया।



आपत्तिजनक हालत में परिजनों ने बहू को ससूर संग पड़ा

लेकिन इस बार दोनों की किस्मत ने साथ नहीं दिया। घर के लोगों ने कमरे में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। यह नजारा देख परिजन हैरान रह गए और युवक को जमकर फटकार लगाकर घर से भगा दिया गया।

मायके और ससुराल पक्ष आमने-सामने

घटना के बाद ससुराल पक्ष ने बहू को समझाने की कोशिश की और पूरे मामले की जानकारी उसके मायके वालों को दी। लेकिन मायके पक्ष ने बेटी को समझाने के बजाय ससुराल वालों पर ही उसे बदनाम करने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया, जो अंततः थाने तक पहुंच गया।

पुलिस जांच में जुटी

सोनौली कोतवाली के थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को मिल चुकी है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।