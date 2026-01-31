Prayagraj Magh Mela: माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब, डायवर्जन प्लान जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 31 Jan, 2026 11:52 AM
Magh Mela 2026: मेला प्रशासन ने माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद...
Magh Mela 2026: मेला प्रशासन ने माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद और भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।शहर के 12 प्रमुख पॉइंट्स चिह्नित और मेला क्षेत्र की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने शहर के बाहर 12 महत्वपूर्ण स्थानों पर नो एंट्री पॉइंट स्थापित किए हैं।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
इन स्थानों पर भारी वाहनों (ट्रक, टैंकर आदि) को रोककर वैकल्पिक रूट्स पर डायवर्ट किया जाएगा। मंदा मोड़ सोरांव बाई पास नवाबगंज बाई पास सहसों चौराहा हबूसा मोड़ गौहनिया घूरपुर इनके अलावा अन्य संवेदनशील चौराहों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और कहा है कि यदि इसका कोई भी उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें चालान और वाहन जब्ती भी शामिल है।ये तारीखें रहेंगी सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन ने मुख्य स्नान पर्वों के आसपास विशेष रूप से डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है। समय सारिणी इस प्रकार है।
माघ पूर्णिमा पर उमड़ेगा जनसैलाब
एक फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है जिसको देखते हुए 31 जनवरी मध्य रात्रि से डायवर्जन शुरू होकर 2 फरवरी रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान संगम क्षेत्र में लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचेंगे वहीं महाशिवरात्रि 15 फरवरी के स्नान पर्व के लिए भी प्रशासन ने डायवर्जन प्लान बनाया है प्रशासन ने 14 फरवरी की रात 1 बजे से 16 फरवरी रात 12 बजे तक डायवर्जन रहेगा। यह पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इन अवधियों में हल्के वाहनों पर भी यातायात नियंत्रण रहेगा, इसलिए पहले से योजना बनाई जा रही हैं। वैकल्पिक मार्ग अलग अलग दिशाओं से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यहां प्रमुख रूट डायवर्जन की विस्तृत जानकारी दी गई है।
एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं की सहायता उपलब्ध
मेला क्षेत्र में पैदल श्रद्धालुओं और हल्के वाहनों की आवाजाही बिना रुकावट के हो सके। जीपीएस ऐप्स जैसे गूगल मैप्स पर रीयल-टाइम अपडेट्स चेक करते रहें। एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं को पूर्ण छूट आपात कालीन सेवाओं को किसी भी तरह की बाधा न पहुंचे, इसलिए एम्बुलेंस, मेडिकल वाहनों और आवश्यक सेवाओं (पावर, वाटर सप्लाई आदि) को डायवर्जन से छूट दी गई है। ये वाहन बिना रुकावट मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस 24 घण्टे निगरानी रखेगी और हेल्पलाइन नंबर (0532-2560110) पर सहायता उपलब्ध रहेगी।