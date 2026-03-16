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केवल परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी सपा सरकार : CM Yogi

Edited By Purnima Singh,Updated: 16 Mar, 2026 06:45 PM

sp only cared about family and relatives says cm yogi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि वर्ष 2017 से पहले राज्य में जो सरकार थी वह केवल परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि वर्ष 2017 से पहले राज्य में जो सरकार थी वह केवल परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 90 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2 की पहली किस्त वितरित करने के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली सरकार बनने से पहले से पहले प्रदेश सरकार गरीबों को घर का लाभ नहीं दे रही थी। 

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री ने घोषणा न की हो लेकिन प्रदेश सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी। जब व्यक्ति स्वार्थ में डूबा होता है तो उसकी संवेदना मर जाती है। परमार्थ से उसका संबंध दूर-दूर तक नहीं रह जाता और वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है।" आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा, "वर्ष 2017 से पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी।" 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो उसके लिए राज्य की 25 करोड़ की आबादी ही उसका परिवार हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2 के तहत पहली किस्त पाने वाले सभी 90 हजार परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और इस योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख परिवारों को उनका पक्का मकान दिया जा चुका है। 

उन्होंने इस अवसर पर बताया कि आज जिन 90 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के तहत एक लाख रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनमें से सहारनपुर में 10,214, प्रतापगढ़ में 7,991, शाहजहांपुर में 4,325, फिरोजाबाद में 4.266, जालौन में 3,174, सीतापुर में 3,078 और गोरखपुर में 3,063 लाभार्थी परिवार शामिल हैं। 


 

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