बड़ा हादसा; तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख...

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचीं और फिर शवों को कब्जे में ले लिया।

कैसा हुआ हादसा?

पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि बुलंदशहर-मेरठ मार्ग पर सोमवार की रात गुलावठी क्षेत्र में बुलंदशहर की तरफ से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर गलत दिशा में चली गई और सामने की तरफ से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कार में सवार सभी तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में हुई इनकी मौत

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात हुए इस हादसे में मृतकों की पहचान आशुतोष (35), अंकित (37) और महेश (55) के रूप में हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।