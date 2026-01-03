लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में आस्था का अपमान! भूलभुलैया में युवक का पेशाब करते वीडियो वायरल, FIR दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 06:39 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले बड़ा इमामबाड़ा से जुड़ी एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई है। इमामबाड़े की प्रसिद्ध भूलभुलैया के अंदर एक युवक द्वारा पेशाब करते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और ऐतिहासिक धरोहर की मर्यादा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक भूलभुलैया के भीतर खुलेआम पेशाब कर रहा है। वीडियो सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। खासकर शिया समुदाय ने इसे अपनी धार्मिक आस्था का अपमान बताया है। बड़ा इमामबाड़ा शिया समुदाय के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर भी है।
हुसैनाबाद ट्रस्ट की शिकायत पर FIR दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक ने लखनऊ की चौक कोतवाली में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक यह साल 2026 में चौक कोतवाली में दर्ज होने वाली पहली एफआईआर है। शिकायत में धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग करने, सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसके लिए इमामबाड़ा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो कब बनाया गया और इसे सबसे पहले किसने सोशल मीडिया पर डाला।
सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी समीक्षा
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी युवक इमामबाड़े के भीतर और भूलभुलैया तक कैसे पहुंचा। इसके साथ ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
सख्त कार्रवाई की मांग
बड़ा इमामबाड़ा हर दिन देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ऐसे में इस तरह की हरकत को बेहद गंभीर माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और धर्मगुरुओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।