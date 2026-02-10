Main Menu

  • बैंकॉक To लखनऊ... और करोड़ों का जहर! कुकीज़ के डिब्बों में छिपी थी करोड़ों की ड्रग्स, ऐसे खुला तस्करी का खेल!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Feb, 2026 07:06 AM

lucknow news drugs worth crores recovered at lucknow airport

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीमा शुल्क (Customs) और एयर इंटेलिजेंस की टीम ने बैंकॉक से आए एक यात्री को...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीमा शुल्क (Customs) और एयर इंटेलिजेंस की टीम ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2.05 करोड़ रुपए मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है।

खुफिया जानकारी पर बिछाया गया जाल
अधिकारियों को पहले से ही एक गोपनीय सूचना मिली थी कि बैंकॉक से लखनऊ आने वाली फ्लाइट संख्या FD-146 के जरिए नशीले पदार्थों की खेप लाई जा रही है। जैसे ही सोमवार को विमान लैंड हुआ, एयर इंटेलिजेंस की टीम ने संदिग्धों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक भारतीय यात्री के व्यवहार और सामान पर शक होने के बाद उसे जांच के लिए रोका गया।

कुकीज़ के डिब्बों में छिपा था 'हरा नशा'
जब यात्री के ट्रॉली बैग की गहन तलाशी ली गई, तो अधिकारियों को उसमें 8 कुकी टिन बॉक्स मिले। ऊपर से साधारण दिखने वाले इन डिब्बों के अंदर पॉलिथीन के पाउच में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था।
जांच: मौके पर मौजूद फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जब इसकी जांच की गई, तो पुष्टि हुई कि यह उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा (Marijuana) है।
वजन और कीमत: जब्त किए गए गांजे का कुल वजन 5 किलो 88 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपये के आसपास आंकी गई है।

क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?
यह साधारण गांजे से काफी अलग और महंगा होता है। इसे बिना मिट्टी के, केवल पोषक तत्वों से भरपूर पानी और नियंत्रित तापमान में उगाया जाता है। अपनी उच्च गुणवत्ता और अधिक नशा होने के कारण विदेशी बाजारों और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में इसकी भारी मांग रहती है।

आरोपी पर कानूनी शिकंजा
पकड़े गए यात्री को NDPS अधिनियम 1985 की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि:
- यह खेप लखनऊ में किसे डिलीवर की जानी थी?
- इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट के पीछे और कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं?
- क्या यह यात्री पहले भी इस तरह की तस्करी कर चुका है?

