तलाक न देने पर पति ने किया पत्नी का मर्डर; बाजार में सरेआम मारी गोली, कहा- 'कोई पछतावा नहीं'

गोरखपुर: गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद भीड़ भरे बाजार में सरेआम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विश्वकर्मा चौहान नामक व्यक्ति का अपनी पत्नी ममता (35) से तलाक को लेकर विवाद था और बुधवार शाम शाहपुर के एक भीड़ भरे बाजार में उसने तलाक के मामले को लेकर हुई तीखी बहस के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।

वारदात के बाद फरार नहीं हुआ आरोपी

आरोपी वारदात के बाद भागा नहीं। बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे ममता काम से लौटते समय शाहपुर इलाके में एक फोटो स्टूडियो में रुकी थी। इसी बीच पीछा कर रहे उसके पति विश्वकर्मा से उसका सामना हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के बीच बहस हुई और आपसी धक्का-मुक्की के बाद विश्वकर्मा ने पिस्टल निकाली और ममता को दो गोलियां मार दीं। एक गोली उसके सीने में और दूसरी हाथ में लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बेटी के साथ अलग रहती थी मृतका

सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद विश्वकर्मा मौके पर ही खड़ा रहा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने कहा कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है। उसने ममता का कई दिनों तक पीछा करने और हत्या की योजना बनाने की बात कुबूल की। एक निजी कम्पनी में काम करने वाली ममता अपनी 13 साल की बेटी के साथ पति से अलग रहती थी। उसका पति विश्वकर्मा चौहान जल्दी तलाक के लिए दबाव बना रहा था। ममता ने कथित तौर पर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले बेटी के भरण-पोषण और खेती की जमीन के हस्तांतरण की मांग की थी।