‘DM ही तो है, भगवान थोड़ी है…’ कानपुर में फिर फूटा ऑडियो बम, CMO के बाद समाज कल्याण अधिकारी की विवादित बातें वायरल

Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Aug, 2025 01:52 AM

he is just a dm not god audio bomb explodes again in kanpur

Kanpur News: कानपुर में एक बार फिर प्रशासनिक विवाद गरमा गया है, जब जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह का एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें उन्होंने जिले के जिलाधिकारी (DM) को “भगवान थोड़ी है” कहकर टिप्पणियाँ की, जिससे शहर में एक नया ‘ऑडियो बम’ फूट पड़ा है।

डीएम के रवैये पर तंज
वायरल क्लिप में अधिकारी जांच समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाती सुनाई देती हैं; कथित रूप से कहा गया है, “जांच कमेटी तो गलत हैं…. डीएम को भी तो सोचना चाहिए, यार, डीएम कोई भगवान थोड़ी ना हैं…” इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि "यहाँ सभी पढ़ाई करके आए हैं"—एक तरह से डीएम के रवैये पर तंज किया जा रहा है।

शिल्पी सिंह को छात्रवृत्ति मामले में दोषी पाया गया था
इससे पहले, जून में शिल्पी सिंह को छात्रवृत्ति मामले में दोषी पाया गया था, जिस पर डीएम ने संज्ञान लिया और जांच कर निदेशालय को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। शिल्पी सिंह ने वायरल ऑडियो में जो आवाज सुनी जा रही है, उसे अपनी आवाज होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से ऑडियो पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि यह ऑडियो अपुष्ट है, और यदि किसी ने निजी भावनाओं या पीड़ा में कोई ऐसा संवाद किया हो, तो उस पर प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं है।

