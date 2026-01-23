Main Menu

गोरखपुर की 'रिवॉल्वर गर्ल' ने बीच सड़क पर युवक को मारी गोली, कई लोगों के न्यूड वीडियो बनाकर खेला ब्लैकमेलिंग का खेल; 12 पुलिसवालों समेत 150 को बनाया शिकार

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Jan, 2026 01:10 PM

गोरखपुर: गोरखपुर में मंगलवार शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कैंट थाना क्षेत्र में एक युवती ने बीच सड़क पर रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया...

गोरखपुर: गोरखपुर में मंगलवार शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कैंट थाना क्षेत्र में एक युवती ने बीच सड़क पर रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए है। 

150 लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है युवती 
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवती अब तक करीब 150 लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है, जिनमें 12 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ठगी के शिकार लोगों में गीडा थाने का एक दरोगा भी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, युवती सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए लोगों से संपर्क करती थी। पहले दोस्ती करती, फिर वीडियो कॉल के जरिए उनके न्यूड वीडियो बना लेती और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूलती थी। उसके मोबाइल से कई लोगों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं।

जानिए पूरा मामला 
मंगलवार शाम आरोपी युवती अपने पांच दोस्तों के साथ कैंट इलाके की एक मॉडल शॉप में जन्मदिन मनाने पहुंची थी। इसी दौरान उसने एक निजी अस्पताल के मैनेजर को फोन कर 20 हजार रुपये की मांग की और पैसे न देने पर झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। मैनेजर अपने साथी अमिताभ के साथ मॉडल शॉप पहुंचा, जहां युवती से कहासुनी हो गई। इसी दौरान छीना-झपटी में गोली चल गई, जो अमिताभ के पेट में लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के कुछ साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।

कौन है 'रिवॉल्वर गर्ल'? 
पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती का नाम अंशिका सिंह है। वह हरपुर बुदहट की रहने वाली है और फिलहाल सिंघाड़िया में किराए के मकान में रहती थी। उसके खिलाफ संत कबीर नगर में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली से थार गाड़ी चोरी करने के मामले में भी वह वांछित थी। पुलिस ने युवती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश (307) और वसूली सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है।
 

