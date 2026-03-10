इस क्रिकेटर की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- शराब पीकर मुझे पीटता और फिर मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ...

पूर्व आईपीएल क्रिकेटर एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अमित मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी एवं मॉडल ने कानपुर की अदालत में एक नई शिकायत दायर की है...

Kanpur News: पूर्व आईपीएल क्रिकेटर एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अमित मिश्रा के खिलाफ उनकी पत्नी एवं मॉडल ने कानपुर की अदालत में एक नई शिकायत दायर की है, जिसमें मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। गरिमा तिवारी (35) ने अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत में शिकायत दायर की है।

दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप

गरिमा तिवारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विवाह के बाद उन्हें अपने पति और उनके परिवार से लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। शिकायत में मिश्रा के अलावा उनकी मां बीना मिश्रा, पिता शशिकांत मिश्रा, भाई अमर मिश्रा, भाभी रितु मिश्रा और बहन स्वाति मिश्रा को सह-आरोपी बनाया गया है। तिवारी ने कहा कि वह और मिश्रा 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से परिचित हुए और 26 अप्रैल, 2021 को कानपुर क्लब में विवाह करने से पहले लगभग तीन साल तक रिश्ते में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के तुरंत बाद, उनके पति और ससुराल वालों ने उनके परिवार पर दहेज के रूप में एक होंडा सिटी कार और 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप

तिवारी ने दावा किया कि उनके परिवार ने विवाह के बाद उनकी विदाई के समय 2.5 लाख रुपये की व्यवस्था की, लेकिन अधिक पैसे की कथित मांग जारी रही। तिवारी ने आरोप लगाया कि मिश्रा अक्सर शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करते थे, मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे और कभी-कभी उन्हें कई दिनों तक भोजन के बिना रखते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि क्रिकेटर ने मॉडलिंग असाइनमेंट के जरिए कमाए गए पैसे भी छीन लिये और बार-बार उन्हें तलाक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि कथित उत्पीड़न के चलते वह अवसाद में आ गईं और उन्हें अपना मॉडलिंग करियर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गरिमा ने आगे कहा कि मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों से फोन पर उल्टी सीधी बातें करता था, इंस्टाग्राम में मैसेज भी करता था।

उत्पीड़न से परेशान होकर की सुसाइड की कोशिश

शिकायत में गरिमा तिवारी ने यह भी दावा किया कि कथित उत्पीड़न के कारण उन्होंने एक बार फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त कार्यालय सहित कई बार पुलिस से संपर्क करने के बावजूद, मिश्रा के कथित प्रभाव के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। तिवारी के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस को बार-बार शिकायत दिये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायत दायर की गई। तिवारी द्वारा मिश्रा के खिलाफ दायर किया गया यह तीसरा कानूनी मामला है। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद है कि अदालत जल्द ही इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करेगी।