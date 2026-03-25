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बलिया में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन खंभा गिरने से दो मजदूरों की मौत, मची चीखपुकार

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Mar, 2026 03:50 PM

major accident in ballia two workers died after a pillar under construction col

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के मधुबनी गांव में बुधवार को एक निर्माणाधीन पुल के खंभे के लिए सरिया बांधते समय ढांचे के अचानक गिर जाने से उसके नीचे दबकर लखीमपुर खीरी जिले के निवासी दो मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने...

बलिया: उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के मधुबनी गांव में बुधवार को एक निर्माणाधीन पुल के खंभे के लिए सरिया बांधते समय ढांचे के अचानक गिर जाने से उसके नीचे दबकर लखीमपुर खीरी जिले के निवासी दो मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

पुलिस के अनुसार तुर्तीपार पुल के निकट एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, बुधवार पूर्वाह्न साढ़े दस बजे मजदूर खंभे के निर्माण के लिए सरिया बांध रहे थे कि तभी सरिये का ढांचा गिर गया और पप्पू (30) , अमित (29) व जुगल (21) मलबे के नीचे दब गए। 

थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि मलबे के नीचे दबे तीनों मजदूरों को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकालकर तत्काल सीयर इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पप्पू और अमित को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों लखीमपुर खीरी जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के खैरा पुरवा के रहने वाले थे। पीलीभीत जिले के मधेपुरा थाना क्षेत्र के निवासी जुगल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। 

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