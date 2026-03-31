गिरने के मामले में रुपये और भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा है: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि गिरने के मामले में रुपये और ''भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला'' हो रहा है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे...

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि गिरने के मामले में रुपये और ''भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला'' हो रहा है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आ रहे हैं, पार्टी की छवि और खराब होती जा रही है।



उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "गिरने के मामले में रुपये और भाजपा की छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है।" उन्होंने दावा किया, "जैसे-जैसे भाजपाई लोगों के कांड-कुकर्मों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है, वैसे-वैसे भाजपा की छवि और नीचे गिरती जा रही है।" यादव ने कहा, "भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इस्तीफे नहीं। भाजपा में हमेशा नैतिक दिवालियापन रहा है, अब तो वह पराकाष्ठा पर है।"



यह तंज ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले कारोबार के दौरान एक दिन में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया और बाद में कुछ सुधार के साथ 15 पैसे की बढ़त लेकर 94.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यादव ने 29 मार्च को गौतमबुद्ध नगर के दादरी में एक बड़ी रैली के साथ अपनी पार्टी के 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की।