लंगूर की आवाज निकालकर ले जाओ नौकरी! मोटी सैलरी के साथ मिलेगा जीवन बीमा...सरकार ने निकाली अनोखी वैकेंसी

UP Desk: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे है तो ये खबर आपके लिए है। अगर में जानवरों की आवाज निकालने का हुनर है और खासकर लंगूर की हूबहू आवाज निकाल सकते हैं तो आपको दिल्ली सरकार के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। दरअसल, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दिल्ली विधानसभा परिसर को बंदरों के आतंक से मुक्त करने के लिए एक बेहद अनोखा टेंडर जारी किया है।

जानिए क्यों निकाली ये वैकेंसी

दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी बन गई है। विधायक, सरकारी कर्मचारी और आगंतुक अक्सर बंदरों के आतंक से परेशान रहते हैं। अब तक बंदरों को डराने के लिए विधानसभा परिसर में लंगूर की मूर्तियां और पुतले लगाए गए थे, लेकिन बंदर अब इनसे डरते नहीं हैं। कई बार तो बंदर इन मूर्तियों के ऊपर बैठे भी देखे गए हैं। इससे साफ हो गया कि यह तरीका अब काम नहीं कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक खास और अलग तरीका अपनाने का फैसला किया है।

लंगूर की आवाज निकालने वाले एक्सपर्ट होंगे तैनात

PWD ने तय किया है कि अब ऐसे लोगों को तैनात किया जाएगा जो लंगूर की असली आवाज निकाल सकें। माना जाता है कि बंदर लंगूर से डरते हैं, इसलिए उसकी आवाज सुनते ही वहां से भाग जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ये कर्मचारी अपने साथ प्रशिक्षित लंगूर भी ला सकते हैं।

तय होगी ड्यूटी और मिलेगी बीमा सुविधा

इस काम के लिए चुने गए कर्मचारियों को सोमवार से शनिवार तक रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। काम में जोखिम को देखते हुए सरकार उन्हें बीमा कवर भी देगी।

