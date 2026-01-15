Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • CM Yogi ने लोगों को मकर संक्रांति और पोंगल की बधाई दी, ‘एक्स' पर लिखा- भगवान भास्कर और मां गंगा-यमुना-सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे

CM Yogi ने लोगों को मकर संक्रांति और पोंगल की बधाई दी, ‘एक्स' पर लिखा- भगवान भास्कर और मां गंगा-यमुना-सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे

Edited By Purnima Singh,Updated: 15 Jan, 2026 12:28 PM

cm yogi greets people on makar sankranti and pongal

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को फसल के त्योहारों मकर संक्रांति और पोंगल पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर लिखा, ''लोक आस्था और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व 'मकर संक्रांति' के सुअवसर पर पवित्र...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को फसल के त्योहारों मकर संक्रांति और पोंगल पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर लिखा, ''लोक आस्था और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व 'मकर संक्रांति' के सुअवसर पर पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' 

उन्होंने कहा, ''भगवान भास्कर की कृपा तथा मां गंगा-यमुना-सरस्वती का आशीष सभी पर सदा बना रहे, यही प्रार्थना है।'' एक और पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने पोंगल की बधाई देते हुए कहा, ‘‘कृषि-संस्कृति, प्रकृति-संरक्षण और अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ को समर्पित पोंगल पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''समृद्धि और सद्भाव का संदेश देने वाला यह पर्व सभी के जीवन को सुख, शांति, आनंद और आरोग्यता से परिपूर्ण करे, यही प्रार्थना है।''

यह भी पढ़ें : एनकाउंटर कर चर्चा में आई, अब 45,000 घूस लेते रंगे हाथ धराई UP Police की महिला दरोगा, पूरे परिवार को फंसाने की धमकी देकर मांगी रिश्वत 

गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही प्रदेश में रिश्वतखोरी बंद करने के लिए दृढ़ संकल्प है, लेकिन योगी सरकार की पुलिस अपने प्रदेश के मुखिया का कहना नहीं मान रही है। आए दिन गाजियाबाद में पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। फिर मामला चाहे दहेज का हो, प्रॉपर्टी विवाद का हो या अन्य किसी प्रकार का पुलिस के कुछ लोग दोनों पक्षों से किसी न किसी रूप में जांच के नाम पर और जेल भेजने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं ....... पढ़ें पूरी खबर ....   

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!