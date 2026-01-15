CM Yogi ने लोगों को मकर संक्रांति और पोंगल की बधाई दी, ‘एक्स' पर लिखा- भगवान भास्कर और मां गंगा-यमुना-सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को फसल के त्योहारों मकर संक्रांति और पोंगल पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर लिखा, ''लोक आस्था और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व 'मकर संक्रांति' के सुअवसर पर पवित्र...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को फसल के त्योहारों मकर संक्रांति और पोंगल पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर लिखा, ''लोक आस्था और जगत पिता भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व 'मकर संक्रांति' के सुअवसर पर पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।''



उन्होंने कहा, ''भगवान भास्कर की कृपा तथा मां गंगा-यमुना-सरस्वती का आशीष सभी पर सदा बना रहे, यही प्रार्थना है।'' एक और पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने पोंगल की बधाई देते हुए कहा, ‘‘कृषि-संस्कृति, प्रकृति-संरक्षण और अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ को समर्पित पोंगल पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''समृद्धि और सद्भाव का संदेश देने वाला यह पर्व सभी के जीवन को सुख, शांति, आनंद और आरोग्यता से परिपूर्ण करे, यही प्रार्थना है।''

