निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, CM Yogi ने बताया दूरदर्शी और लोक-कल्याणकारी, वित्त मंत्री का जताया आभार

Edited By Purnima Singh,Updated: 01 Feb, 2026 02:41 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह "विकसित भारत" के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। योगी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पावन माघी पूर्णिमा एवं सद्गुरु रविदास जी...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह "विकसित भारत" के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। योगी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पावन माघी पूर्णिमा एवं सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आज (रविवार को) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 'विकसित भारत' के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प-पत्र है।" 

उन्होंने कहा "यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा।" योगी ने कहा " यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है। 

योगी ने भरोसा जताते हुए कहा, "पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सुशासन के माध्यम से यह बजट वर्तमान के साथ भविष्य के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।" उन्होंने कहा, "इस दूरदर्शी एवं लोक-कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद।" वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए 'एक्स' पर कहा, " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 युवा और महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा शिक्षा-स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। यह बजट ठोस नीतियों और परिणामोन्मुख दृष्टि के साथ 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाता है।" 

उन्होंने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य से पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एआई, खेल से तीर्थ- हर क्षेत्र में व्यापक अवसर खोलता यह विकसित भारत बजट भारत को उभरते आर्थिक शक्ति-केंद्र के रूप में नई पहचान देता है।" उन्होंने पोस्ट में मोदी और सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा "प्रधानमंत्री की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली है, यह बजट उसी गति को और तेज करता है।" 

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर कहा, "केंद्रीय बजट 2026-27' सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी एवं करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।" उन्होंने कहा, "बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है।" 

