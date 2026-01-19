उत्तर प्रदेश में निवेश का यह ‘गोल्डन टाइम': CM Yogi Adityanath

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए देश का सबसे भरोसेमंद और तेजी से आगे बढ़ता राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े आठ वर्षों में नीति-स्थिरता...

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए देश का सबसे भरोसेमंद और तेजी से आगे बढ़ता राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े आठ वर्षों में नीति-स्थिरता, सुशासन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के चलते प्रदेश में औद्योगिक माहौल पूरी तरह बदला है और यह समय उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ‘गोल्डन टाइम' है।

'विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी की नई पहचान है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति ‘उद्योग प्रथम, निवेश प्रथम' है और इसी दिशा में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, जबकि शीघ्र ही 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को भी जमीनी रूप देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी की नई पहचान है।

यूपी में मिलेगा हजारों युवाओं को रोजगार

सीएम योगी ने कहा, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, अंतर-राज्यीय फोरलेन-सिक्सलेन कनेक्टिविटी, प्रत्येक जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने की व्यवस्था और देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में होना निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालन वाला राज्य बन चुका है और दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल नई कनेक्टिविटी का उदाहरण है। योगी ने कहा कि जल्द ही जेवर में प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रारंभ होगा, जो यात्री परिवहन के साथ कार्गो परिवहन का बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश आ रहे हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।