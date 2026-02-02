Main Menu

  • 'अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई करें अधिकारी', जनता दर्शन में CM Yogi का सख्त निर्देश

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Feb, 2026 02:24 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की .....

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में एक-एक कर सभी फरियादियों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लेकर समस्याओं के त्वरित व उचित निस्तारण के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए लोगों की समस्याएं सुनें और जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें। 'जनता दर्शन' में पहुंची एक बच्ची ने मुख्यमंत्री को सलाम किया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने उसे आशीर्वाद देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। 'जनता दर्शन' के दौरान अवैध कब्जे से जुड़े कई प्रकरण भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने सभी फरियादियों की बातें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने जनपदों में तैनात अधिकारियों से भी कहा कि वे स्थानीय स्तर पर समस्याएं सुनकर पीड़ितों को न्याय दिलाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। जनता दर्शन में एक महिला अपने बच्चे के साथ पहुंचीं जिसने मुख्यमंत्री से बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। 

