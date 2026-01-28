Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • CM Yogi ने लाला लाजपत राय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, एक्स पर लिखा- उनका जीवन-बलिदान ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम के लिए करता है प्रेरित

CM Yogi ने लाला लाजपत राय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, एक्स पर लिखा- उनका जीवन-बलिदान ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम के लिए करता है प्रेरित

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Jan, 2026 12:30 PM

cm yogi pays tribute to lala lajpat rai on his birth anniversary

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन और बलिदान लोगों को ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम करने के लिए प्रेरित करता है ......

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन और बलिदान लोगों को ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम करने के लिए प्रेरित करता है। आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ''महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वदेशी के प्रबल पक्षधर, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।'' 

मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनका अदम्य साहस, अखंड समर्पण, अटूट देशभक्ति और त्यागमयी जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है, जो हमें सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।'' लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुदिके नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह महात्मा गांधी सहित कई महान हस्तियों के समकालीन थे। लाहौर में 30 अक्टूबर, 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पुलिस के हमले में आईं गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर, 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। 

यह भी पढ़ें : अंडरगार्मेंट्स में मेल स्पर्म और प्राइवेट पार्ट पर... सोती हुई NEET छात्रा के साथ रेप! फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे 

Patna Girls Hostel Case: पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीआईडी की फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी है, जिसमें छात्रा के साथ मौत से पहले शारीरिक उत्पीड़न के ठोस सबूत सामने आए हैं। इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा के अंडरगार्मेंट्स पर पुरुष के जैविक अवशेष पाए गए हैं ..... पढ़ें पूरी खबर .....  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!