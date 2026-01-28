CM Yogi ने लाला लाजपत राय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, एक्स पर लिखा- उनका जीवन-बलिदान ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम के लिए करता है प्रेरित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन और बलिदान लोगों को ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम करने के लिए प्रेरित करता है ......

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन और बलिदान लोगों को ‘‘राष्ट्र प्रथम'' की भावना से काम करने के लिए प्रेरित करता है। आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ''महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वदेशी के प्रबल पक्षधर, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।''



मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनका अदम्य साहस, अखंड समर्पण, अटूट देशभक्ति और त्यागमयी जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है, जो हमें सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।'' लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुदिके नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह महात्मा गांधी सहित कई महान हस्तियों के समकालीन थे। लाहौर में 30 अक्टूबर, 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पुलिस के हमले में आईं गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर, 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।

