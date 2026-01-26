कोई भी देश राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही महान बनता है : CM Yogi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि कोई भी देश राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही महान बनता है। मुख्यमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को यहां जारी एक...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि कोई भी देश राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही महान बनता है। मुख्यमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को यहां जारी एक बधाई संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की याद दिलाता है और हमें संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है।

आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘यह गणतंत्र दिवस भारत के संविधान को अपनाने के 76 साल पूरे होने का प्रतीक है। न्याय, समानता और भाईचारे के अपने मूल सिद्धांतों के साथ, हमारे संविधान ने उल्लेखनीय तरीके से अपनी 76 साल की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है।'' उन्होंने कहा कि "कोई भी देश राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही महान बनता है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा संविधान हमारे मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है। राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।"