CM Yogi ने प्रदेशवासियों को दी 'राधा अष्टमी' की बधाई, कहा- श्री राधा रानी जी की कृपा का संचार सभी के जीवन में हो; डिप्टी सीएम ने भी एक्स पर किया पोस्ट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने रविवार को प्रदेशवासियों को ‘राधा अष्टमी' पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ‘एक्स' खाते पर एक पोस्ट में कहा, “पावन पर्व ‘राधा अष्टमी' की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! निष्काम प्रेम, करुणा व भक्ति की साक्षात स्वरूप श्री राधा रानी जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार हो, यही प्रार्थना है। जय श्री राधे!”



उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, “पावन पर्व राधा अष्टमी की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं!” मौर्य ने कहा, “प्रेम, भक्ति और करुणा की अविनाशी ज्योति श्री राधारानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से हम सभी के जीवन में शांति, सुख एवं समृद्धि का प्रवाह बना रहे। जय श्री राधे!”



उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, “आप सभी को पावन पर्व राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।” अधिकारियों के अनुसार मथुरा बरसाना स्थित श्री राधारानी मंदिर में 30 अगस्त से शुरू हुए इस दो दिवसीय उत्सव में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पर्व का मुख्य आयोजन आज सुबह से ही शुरू हो गया है।