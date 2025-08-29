Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Aug, 2025 02:39 PM

mayawati s reaction on the indecent comment on pm modi

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्‍पणी किया जाना दुखद और चिंतनीय है....

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्‍पणी किया जाना दुखद और चिंतनीय है। उनका यह बयान बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कथित तौर पर एक मंच से कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के बाद आया है। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स' पर कहा, ‘‘देश में खासकर राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीति का गिरता हुआ स्तर अति-दुखद एवं चिंतनीय है।'' 

उन्होंने कहा, ‘‘देश में उच्च सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं व विशेषकर राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित व असंसदीय टिप्पणी करके उनकी व देश की छवि को भी धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं वह अत्यंत दुखद व चिंतनीय है।'' उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी दलों की राजनीति सिद्धांत आधारित तथा देश और आमजन के हित में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘खासकर चुनाव के समय यह प्रक्रिया और भी अधिक विषैली व हिंसक हो जाती है। इसी क्रम में अभी बिहार में भी जो कुछ देखने व सुनने को मिला है वह देश की चिंता को बढ़ाने वाला है।'' 

मायावती ने कहा कि बसपा किसी भी प्रकार की दूषित व जहरीली राजनीति के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे पर कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत ‘इंडिया' गठबंधन को जनता द्वारा ‘‘दंडित'' किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आई एक वीडियो क्लिप में कुछ लोग ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कथित तौर पर एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिखते हैं। संबंधित वीडियो दरभंगा जिले का बताया जा रहा है, जहां से बुधवार सुबह यात्रा शुरू हुई थी और राहुल गांधी, उनकी बहन तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। 

