भाभी को ब्लैकमेल देवर ने कई बार बनाए अवैध संबंध, फिर अश्लील वीडियो किया वायरल, अब हुआ तगड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में उसके देवर को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 29 वर्षीय महिला बैरिया थाना क्षेत्र के एक कस्बे में किराये के मकान में रहती है। महिला के रिश्ते के देवर मनोज यादव (40) ने पिछले साल फरवरी माह में उसके किराये के मकान में आकर फांसी का फंदा लगाकर महिला के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और उसका भयादोहन करके उससे कई बार दुष्कर्म किया।



उन्होंने बताया कि मनोज ने इसका वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर तीन जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को बैरिया थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।