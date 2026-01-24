शॉपिंग प्लाजा में दिल दहला देने वाला अग्निकांड! 60 लोग जिंदा जले... एक ही दुकान से निकलीं इतनी लाशें, 81 लापता

पाकिस्तान के कराची में हुए गुल प्लाजा अग्निकांड ने भयावह रूप ले लिया है। एमए जिन्ना रोड स्थित गुल प्लाजा मॉल के मलबे से बुधवार को कम से कम 30 और शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इस भीषण आग में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 61 हो गई है, जबकि...

Karachi's Gul Plaza fire : पाकिस्तान के कराची में हुए गुल प्लाजा अग्निकांड ने भयावह रूप ले लिया है। एमए जिन्ना रोड स्थित गुल प्लाजा मॉल के मलबे से बुधवार को कम से कम 30 और शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इस भीषण आग में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 61 हो गई है, जबकि अब भी 81 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है।



एक दुकान से मिले 30 शव

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बचाव दल जब गुल प्लाजा के मलबे में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी एक जली हुई दुकान से 30 शव मिले। यह दुकान मेजेनाइन फ्लोर पर स्थित थी और इसका नाम “दुबई क्रॉकरी” बताया गया है।



इंतजार करते-करते चली गई जान

कराची साउथ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) सैयद असद रजा ने डॉन को बताया कि जिस दुकान से शव मिले हैं, वहां आग लगने के समय कई लोग मौजूद थे। पीड़ितों और दुकानदारों को उम्मीद थी कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के दौरान दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

शादी के सीजन में लगी थी भारी भीड़

स्थानीय निवासी रशीद ने बताया कि दुकान में शादी के सीजन को देखते हुए सेल लगी हुई थी, जिसके कारण वहां काफी भीड़ थी। शनिवार रात गुल प्लाजा में आग लग गई थी। हालांकि रविवार को 24 घंटे से अधिक समय बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सोमवार को सुलगते मलबे से फिर आग भड़क उठी, जिसके चलते दोबारा अग्निशमन अभियान शुरू करना पड़ा।



तीन मंजिला इमारत में 1,200 दुकानें

गुल प्लाजा एक ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत थी, जो करीब 8,000 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी और इसमें लगभग 1,200 दुकानें थीं। आग की वजह से इमारत आंशिक रूप से ढह गई है, जिससे बचाव कार्य और अधिक मुश्किल हो गया।

आग के बाद मची अफरा-तफरी

अधिकारियों के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी के बावजूद फायरफाइटिंग टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं और दो स्थानों पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों ने फायरफाइटर्स से पाइप छीनकर खुद आग बुझाने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।



इसके अलावा, इमारत की छत का दरवाजा बंद था और आग लगने के समय बाजार बंद होने वाला था, जिसके चलते अधिकतर एग्जिट भी बंद थे। यही कारण है कि कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि प्रशासन इस भीषण हादसे की जांच में जुटा हुआ है।