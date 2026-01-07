पहलगाम हमले से जुड़े विवादित पोस्ट मामले में नेहा सिंह राठौर को राहत,  SupremeCourt ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आप को बता...

लखनऊ: लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आप को बता दें कि यह मामला पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित विवादित पोस्ट से जुड़ा है।

पुलिस की पूछताछ में शामिल होगी नेहा सिंह राठौर

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेहा सिंह राठौर को 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल होना अनिवार्य होगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज

गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर कथित रूप से ऐसे बयान पोस्ट किए जो दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले बताए गए।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर होगी पूछताछ

गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस अब 19 जनवरी को उनसे उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उसकी मंशा को लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय का नेहा ने जताया आभार

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इसके लिए उन्होंने आभार जताया।