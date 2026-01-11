सुहागरात से पहले ही दूल्हे ने की ऐसी डिमांड, कि... दुल्हन को बुलानी पड़ी पुलिस...

दिल्ली में वैवाहिक वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर महिलाओं से ठगी करने वाले एक शातिर युवक को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुहागरात से पहले ही दुल्हन से पैसों की मांग करता था और रकम मिलते ही संपर्क तोड़ देता था। इस खुलासे ने ऑनलाइन...

यूपी डेस्क: दिल्ली में वैवाहिक वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर महिलाओं से ठगी करने वाले एक शातिर युवक को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुहागरात से पहले ही दुल्हन से पैसों की मांग करता था और रकम मिलते ही संपर्क तोड़ देता था। इस खुलासे ने ऑनलाइन मैट्रोमोनियल साइट्स के जरिए रिश्ता तलाशने वालों की चिंता बढ़ा दी है।

शादी का वादा, फिर पैसों की मांग

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की एक महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात Shaadi.com पर दशमीत सिंह नाम के युवक से हुई थी। आरोपी ने खुद को संपन्न और सफल बताकर महिला का भरोसा जीता और जल्द शादी का वादा किया। इसके बाद उसने अलग-अलग बहानों से पैसों की मांग शुरू कर दी। भरोसे में आकर महिला ने कुल 86,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलते ही आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ब्लॉक कर दिया।

साइबर सेल की जांच, पंजाब से गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर-पश्चिमी जिले के अतिरिक्त डीसीपी भीष्म सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी जांच, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच में पता चला कि ठगी की रकम यूपीआई के माध्यम से कई खातों में ट्रांसफर की गई थी। आखिरकार 8 जनवरी 2026 को पुलिस ने आरोपी को पंजाब के राजपुरा से गिरफ्तार कर लिया।

ऐशो-आराम के लिए बना ठग

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी आमदनी उसकी महंगी जीवनशैली के लिए पर्याप्त नहीं थी। महंगी शराब, पार्टियां और अय्याशी का शौक पूरा करने के लिए उसने ठगी का रास्ता चुना। उसने कई फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को जाल में फंसाया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। आशंका है कि उसने इसी तरीके से कई और महिलाओं को ठगा है। मोबाइल डेटा की जांच जारी है।

पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने खासकर महिलाओं से अपील की है कि वैवाहिक वेबसाइटों पर किसी अनजान व्यक्ति को बिना सत्यापन के पैसे न भेजें और किसी भी संदिग्ध मांग की तुरंत शिकायत करें। जिससे आप किसी धोखे से बच सके।

