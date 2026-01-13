Main Menu

  जेब में सांप लेकर अस्पताल में घुसा ई-रिक्शा चालक, बोला- इसी ने काटा है, मचा हड़कंप

जेब में सांप लेकर अस्पताल में घुसा ई-रिक्शा चालक, बोला- इसी ने काटा है, मचा हड़कंप

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Jan, 2026 03:47 PM

an e rickshaw driver entered the hospital with a snake in his pocket

जिले में हुई एक अजीबोगरीब घटना में एक ई-रिक्शा चालक अपनी जेब में सांप लेकर जिला अस्पताल में घुस गया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि मथुरा नगर का निवासी ई—रिक्शा चालक दीपक (39) सोमवार को अपनी जेब में...

मथुरा: जिले में हुई एक अजीबोगरीब घटना में एक ई-रिक्शा चालक अपनी जेब में सांप लेकर जिला अस्पताल में घुस गया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि मथुरा नगर का निवासी ई—रिक्शा चालक दीपक (39) सोमवार को अपनी जेब में करीब डेढ़ फुट लम्बा सांप लेकर अस्पताल में आया और कहा कि इसी सांप ने उसे काटा है लिहाजा उसे ‘एंटी वेनम इंजेक्शन' (जहर के प्रभाव से बचाने वाला इंजेक्शन) लगाया जाए।

उन्होंने बताया कि दीपक से कहा गया कि वह सांप को अस्पताल के बाहर छोड़कर आये क्योंकि इससे दूसरे मरीजों को खतरा हो सकता है। उसके नहीं मानने पर पुलिस को बुलाया गया, जिसने सांप को एक डिब्बे में बंद किया। अग्रवाल ने बताया कि उसके बाद दीपक को एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया और वह अपने घर चला गया। हालांकि उन्हें शक था कि सांप दीपक का ही था।

 

 

