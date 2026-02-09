UP Budget Session 2026 से पहले हुई सर्वलीय बैठक, कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील

UP Budget Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सोमवार को शुरू हो रहे बजट सत्र से एक दिन पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही के सुचारू संचालन...

UP Budget Session: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सोमवार को शुरू हो रहे बजट सत्र से एक दिन पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग मांगा। महाना ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में संवाद तथा सकारात्मक चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और विधानसभा चर्चा और परिचर्चा का मंच है, शोर-शराबे का नहीं। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, लेकिन शोर-शराबे से न तो सरकार की बात सामने आती है और न ही विपक्ष की।

4 वर्षों में इस विधानसभा में सर्वाधिक चर्चा हुई

विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलीय नेताओं ने विधान सभा अध्यक्ष को सदन के संचालन में सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर देर शाम तक सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी, ताकि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो विगत चार वर्षों में इस विधानसभा में सर्वाधिक चर्चा हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से किया अनुरोध

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने पक्ष को सदन में शालीनता एवं संसदीय मर्यादा के अंतर्गत रखें और प्रेमपूर्ण वातावरण में बहस करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछले सत्रों में सभी का सहयोग मिला उसी प्रकार इस सत्र में भी सहयोग की आशा है। बैठक में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी दलों के नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विकास को नयी गति देने और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, अपना दल (सोनेलाल) के नेता राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता राजपाल बालियान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के रमेश सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के विनोद सरोज ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व, महाना की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

