सिंगापुर में संस्कृति, परंपराओं और कलाकृतियों के प्रदर्शन के साथ मनाया गया UP Diwas 2026, कार्यक्रम में मौजूद रहे 150 अतिथी

सिंगापुर: सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग में ‘उत्तर प्रदेश दिवस' पर राज्य की संस्कृति, परंपराओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन की अगुवाई भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने की। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने शनिवार शाम आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यहां के उत्तर प्रदेश समुदाय का राज्य में अपनी जड़ों और पूर्वजों से मजबूत जुड़ाव है।



उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे सिंगापुर से अपने मित्रों को उत्तर प्रदेश लेकर जाएं ताकि वे राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवंतता को अधिक गहराई से समझ सकें। इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कांच एवं पीतल के बर्तनों सहित कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। उच्चायुक्त ने कार्यक्रम में मौजूद 150 अतिथियों से कहा, ‘‘सिंगापुर के अपने मित्रों को उत्तर प्रदेश लेकर जाएं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जीवंतता दिखाएं और पर्यटन को बढ़ावा दें।''



कार्यक्रम में छात्रों ने पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी और तमिल भाषा कार्यक्रम की वरिष्ठ व्याख्याता एवं संयोजक संध्या सिंह ने कहा, ‘‘सिंगापुर में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस सीमाओं को पार कर रहा है - राज्य की भावना को संस्कृतियों के वैश्विक संगम स्थल पर ला रहा है।''